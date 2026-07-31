Fueron a cobrar una deuda, discutieron por teléfono y balearon la casa del moroso

Tres hombres fueron aprehendidos por personal policial luego de una persecución que terminó en la zona del Estadio José María Minella, tras un llamado al 911 que alertó sobre disparos contra una vivienda ubicada en Punta Mogotes.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos se presentaron en un domicilio de Mario Bravo al 400 para reclamarle una deuda a un allegado del propietario. Como no se encontraba en el lugar, la víctima les entregó su teléfono celular para que pudieran comunicarse directamente con el supuesto deudor.

Fueron aprehendidos en Solís y Peralta Ramos, tras una larga persecución.

Sin embargo, la conversación terminó en una discusión. Los tres hombres se retiraron del lugar y, antes de escapar, efectuaron varios disparos contra la vivienda. Además, se llevaron el teléfono celular que la víctima les había facilitado.

A partir del aviso recibido por el 911, efectivos policiales iniciaron un operativo para localizar a los sospechosos. Finalmente, lograron interceptar la Toyota Hilux en la que circulaban en inmediaciones de Solís y Jacinto Peralta Ramos.

Los sujetos llevaban un arma y varias municiones.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola Bersa TPR9 calibre 9 milímetros, dos cargadores, 25 municiones y el teléfono celular sustraído, que fue restituido a su propietario.

Tres detenidos y un arma secuestrada

Los tres ocupantes de la camioneta fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia.

Uno de los detenidos.

Fueron detenidos por personal de la comisaría quinta.

Los tres quedaron a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando De La Canale, dispuso la formación de una causa por portación y tenencia ilegal de arma de guerra.

Además, ordenó el secuestro del vehículo y del arma para realizar las pericias correspondientes y dispuso el traslado de los tres imputados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.