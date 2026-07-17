Megaoperativo: tres detenidos y cuatro aprehendidos en once allanamientos

Un operativo conjunto realizado por personal de distintas comisarías permitió detener a tres sujetos y aprehender a otros cuatro en el marco de cuatro causas judiciales en las que se investiga la sustracción de automóviles y el robo a viviendas.

Parte de los elementos secuestrados.

Las medidas que coordinó la Jefatura Departamental se llevaron delante de manera simultánea en los domicilios ubicados en Fragata Itati al 3800, Puán al 5300, calle 453 entre 44 y 46, Bosch al 900, Vignolo al 1900, Brumana al 1800, Ortiz de Zarate al 7900, Magnasco al 600, Hernandarias al 8000, Ortiz de Zárate casi Namuncurá y Polonia al 1700.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, tres hombres de 62, 35 y 52 años quedaron detenidos y fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán: el primero está acusado de robo y agravado y hurto, mientras que los otros dos están imputados por asociación ilícita y encubrimiento.

Uno de los autos secuestrados.

En los operativos secuestraron celulares que serán peritados, prendas de vestir que serían parte del botín de uno de los robos, rodados con pedido de secuestro, varios motores, municiones y documentación de automóviles.

Otros cuatro sujetos fueron aprehendidos y notificados de la formación de causa por la que deberán declarar ante los fiscales Constanza Mandagarán, Eduardo Layús y Mariano Moyano, según corresponda.