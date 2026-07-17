Megaoperativo: tres detenidos y cuatro aprehendidos en once allanamientos
Los llevó adelante personal de diferentes comisarías. Son causas de distintas fiscalías por robo de automóviles y robos a viviendas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un operativo conjunto realizado por personal de distintas comisarías permitió detener a tres sujetos y aprehender a otros cuatro en el marco de cuatro causas judiciales en las que se investiga la sustracción de automóviles y el robo a viviendas.
Las medidas que coordinó la Jefatura Departamental se llevaron delante de manera simultánea en los domicilios ubicados en Fragata Itati al 3800, Puán al 5300, calle 453 entre 44 y 46, Bosch al 900, Vignolo al 1900, Brumana al 1800, Ortiz de Zarate al 7900, Magnasco al 600, Hernandarias al 8000, Ortiz de Zárate casi Namuncurá y Polonia al 1700.
Según los datos a los que tuvo acceso 0223, tres hombres de 62, 35 y 52 años quedaron detenidos y fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán: el primero está acusado de robo y agravado y hurto, mientras que los otros dos están imputados por asociación ilícita y encubrimiento.
En los operativos secuestraron celulares que serán peritados, prendas de vestir que serían parte del botín de uno de los robos, rodados con pedido de secuestro, varios motores, municiones y documentación de automóviles.
Otros cuatro sujetos fueron aprehendidos y notificados de la formación de causa por la que deberán declarar ante los fiscales Constanza Mandagarán, Eduardo Layús y Mariano Moyano, según corresponda.
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