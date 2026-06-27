Aprehenden a dos personas que tenían el celular sustraído a víctima de la tragedia del skatepark
Son un hombre y una mujer de 23 años. Los atraparon cuando intentaron entregarlo. Buscan a un tercer involucrado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una pareja que tenía en su poder el celular sustraído a Julián Gómez, uno de los heridos en la tragedia del sktepark del lunes pasado fue aprehendida por personal policial y quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán.
Fue personal de la subcomisaría Casino en conjunto con efectivos de la comisaría undécima quienes aprehendieron al sujeto de 23 años y la joven de 20 al presentarse en un punto acordado para entregar el equió.
“El dispositivo recuperado es el del adolescente que fue víctima de un hurto calamitoso cuando, aprovechando las consecuencias del siniestro vial, sustrajeron sus pertenencias personales”, informaron autoridades policiales.
El fiscal Carlos Russo dispuso que ambos fueran imputados del delito de encubrimiento agravado y que ambos sean trasladados a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán mientras continúa la investigación con el objetivo de concretar la detención de un tercer involucrado.
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