Aprehenden a dos personas que tenían el celular sustraído a víctima de la tragedia del skatepark

El celular fue recuperado durante un encuentro pactado para su entrega y quedó a disposición de la Justicia.

Una pareja que tenía en su poder el celular sustraído a Julián Gómez, uno de los heridos en la tragedia del sktepark del lunes pasado fue aprehendida por personal policial y quedó alojada en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal de la subcomisaría Casino en conjunto con efectivos de la comisaría undécima quienes aprehendieron al sujeto de 23 años y la joven de 20 al presentarse en un punto acordado para entregar el equió.





adolescente que fue víctima de un hurto calamitoso

siniestro vial,

“El dispositivo recuperado es el delcuando, aprovechando las consecuencias delsustrajeron sus pertenencias personales”, informaron autoridades policiales.

El fiscal Carlos Russo dispuso que ambos fueran imputados del delito de encubrimiento agravado y que ambos sean trasladados a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán mientras continúa la investigación con el objetivo de concretar la detención de un tercer involucrado.