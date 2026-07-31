Identificaron al operario que murió tras caer con una motoniveladora desde la altura

Un trágico accidente laboral se cobró la vida de un operario vial en Chubut. El hombre trabajaba en el despeje de nieve sobre la Ruta Nacional 260 cuando la motoniveladora que conducía cayó por un precipicio, en una zona afectada por las intensas nevadas y cubierta de hielo.

La víctima fue identificada como Fabián Calderero, de 56 años. El accidente se produjo alrededor de las 11 de la noche del miércoles, a la altura del kilómetro 60 de la Ruta Nacional 260, en el sector conocido como la bajada Ricardo Rojas. Fue cerca del cruce con la Ruta Provincial 51 y de la localidad de Lago Blanco.

Al momento de la caída de la motoniveladora, Calderero se encontraba realizando tareas de mantenimiento y despeje de la calzada como parte del Operativo Invernal 2026. La máquina pertenecía a una empresa privada, Servicios Río Mayo, contratada por Vialidad Nacional para intervenir en las rutas.

Las causas por las cuales la máquina perdió el control y se precipitó por un barranco son aún materia de investigación. Cuando llegaron los primeros efectivos debieron descender por la pendiente para acceder a donde estaba el trabajador, fuera de la cabina, cubierto por la nieve y sin signos vitales.

Personal de la Policía del Chubut, equipos de Criminalística y la Fiscalía de turno, trabajan para determinar cómo se produjo el accidente. Hasta el momento no se informó si existieron fallas mecánicas, problemas en el estado de la calzada u otros factores.