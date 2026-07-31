Una formación del tren a Mar del Plata embistió a un auto: un muerto

Una persona muerta es el saldo que dejó el choque entre un auto y una formación del tren que viajaba desde Plaza Constitución, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacia Mar del Plata. El accidente ocurrió a la altura de la localidad de Maipú.

Según replicó el sitio Semana Maipuense, alrededor de las 19 la formación 305 embistió a la altura de la calle Ayacucho, sobre el kilómetro 270, un vehículo, cuyo conductor intentó cruzar las vías en circunstancias que son motivo de investigación.

El único ocupante del auto, un masculino mayor de edad, fue despedido en el impacto y falleció en el acto. Tras la colisión, la formación ferroviaria permaneció detenida en medio del temporal que afectó a la zona.

Efectivos de la Policía Científica y Bomberos de Maipú se hicieron presentes en el lugar. El cuerpo fue trasladado a la morgue, donde por estas horas serà identificado por los familiares.