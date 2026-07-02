A Mar del Plata en dos horas: el espectacular tren bala que prometieron en los 90 y la trama oculta de por qué nunca se hizo

Aunque hoy el viaje en tren entre Buenos Aires y Mar del Plata demora alrededor de seis horas, durante décadas existió un ambicioso proyecto para construir un tren bala a La Feliz que permitiera unir ambas ciudades en apenas dos horas. La iniciativa fue presentada como una de las grandes obras ferroviarias del país, pero nunca llegó a concretarse.

Hoy el tren rumbo a Mar del Plata es cómodo, pero tarda seis horas.

La idea comenzó a tomar fuerza a fines de la década del 90, durante la gestión provincial de Eduardo Duhalde, cuando un consorcio de empresas alemanas propuso desarrollar un servicio de alta velocidad capaz de completar el recorrido en menos de tres horas. El plan contemplaba una inversión de unos 600 millones de dólares y la modernización integral del corredor ferroviario, con el objetivo de mejorar la conexión con la Costa Atlántica.

Cuándo fue la última vez que se reflotó la idea del tren bala

Años más tarde, en 2007, el gobierno de Néstor Kirchner volvió a impulsar el proyecto y anunció la licitación de un nuevo vehículo de alta velocidad que prometía viajar a 250 kilómetros por hora y reducir el trayecto entre la Capital Federal y la ciudad balnearia a poco más de dos horas. Sin embargo, las obras nunca comenzaron y la iniciativa quedó archivada entre cambios de prioridades, altos costos y problemas de financiamiento.

Una IA ideó cómo podría funcionar el tren bala en La Feliz.

En la actualidad, el servicio continúa siendo operado por Trenes Argentinos con formaciones convencionales que tardan cerca de seis horas en completar el recorrido. Aunque en los últimos meses la inteligencia artificial volvió a despertar el interés al imaginar un moderno tren bala capaz de llegar a Mar del Plata en apenas una hora y media, por ahora esa posibilidad sigue siendo solo un proyecto que nunca pasó del papel.