Insólito: encontraron en Venezuela a una nena buscada desde 2023

Una niña de cinco años oriunda de Santa Fe, que estaba desaparecida desde agosto de 2023, fue localizada en la ciudad venezolana de Barinas junto a su madre. La menor está involucrada en una causa federal que investiga la presunta sustracción, retención y ocultamiento por parte de su progenitora, quien habría trasladado a la niña fuera de Argentina sin la autorización del padre.

El padre de la menor, identificado con las iniciales M.G.S.A., inició la búsqueda tras presentar una denuncia en la Comisaría 1ª de Santa Fe. La causa pasó al fuero federal en septiembre de 2024, luego de que la justicia provincial se declarara incompetente, quedando a cargo de la Unidad Fiscal Santa Fe.

Avanza el proceso para su restitución internacional a Argentina.

Los fiscales Natalia Palacín y Juan Claudio Aguirre informaron que la niña se encontraba en una situación de vulnerabilidad, motivo por el cual se aceleraron los trámites para garantizar su retorno seguro a Argentina. Además, solicitaron a Interpol la emisión de una Notificación Azul para monitorear a la madre y asegurar su presentación ante la justicia.

La confirmación del hallazgo fue realizada por autoridades venezolanas, entre ellas la Fiscalía Séptima del Ministerio Público con competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Barinas, y representantes del Consejo de Protección local.

Una menor de cinco años fue encontrada en Barinas junto a su madre, en el marco de una investigación federal por traslado no autorizado fuera del país.

El caso se encuadra en el artículo 146 del Código Penal argentino, que sanciona la sustracción de menores. La ubicación de la niña y su madre se logró gracias a información aportada por una persona que facilitó datos concretos sobre su paradero.

Paralelamente, la investigación avanza en coordinación con la Cancillería Argentina, a través de la Coordinación de Cooperación Jurídica en Materia Civil, Comercial y Restitución de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional. El objetivo principal es avanzar en la restitución internacional solicitada por el padre.

Según la hipótesis judicial, la madre habría sustraído, retenido y ocultado a la niña, trasladándola sin autorización paterna y cortando el vínculo con el padre. La causa está caratulada como sustracción, retención y ocultamiento, y la investigación contempla análisis de registros migratorios, testimonios y el monitoreo de redes sociales.