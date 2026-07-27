Jugaba un partido de futsal femenino, pateó a una rival en la cabeza y fue suspendida por cinco años

Una brutal agresión dio lugar durante un partido de futsal femenino en la ciudad de Fortaleza, Brasil, quedó registrado en video y se ganó el repudio generalizado de la comunidad: una futbolista pateó en la cabeza a una rival que estaba tendida en el suelo y luego atacó a otra que intentó intervenir. Como consecuencia, la atacante fue suspendida por cinco años.

Ocurrió el miércoles pasado en el Gimnasio Joaquim Gregóri, cuando la agresora fue a disputar una pelota ante una futbolista del equipo rival y la derribó producto de la barrida. Fue entonces que, con la víctima tirada en el suelo, la joven le proporcionó dos fuertes patadas en la cabeza.

Como si no fuese suficiente, mientras la víctima permanecía en el suelo, visiblemente herida, la agresora golpeó a otra jugadora que intentó intervenir ante el brutal ataque.

A partir de esto, la tensión desbordó el campo de juego, que se llenó de jugadoras titulares, suplentes e integrantes de ambos cuerpos técnicos, que no podían salir de su asombro ante semejante acción violenta. Esto desencadenó en la suspensión del cotejo, que pasó a un segundo plano a partir del incidente.

Desde el Departamento de Deportes y Juventud acompañaron a la víctima hasta la Unidad de Urgencias de la Ciudad para que recibiera atención médica, según informó el medio local G1. Más tarde fue dada de alta y se constató que se encuentra en buen estado de salud.