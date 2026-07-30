La llegada masiva de migrantes desbordó Ceuta y la ciudad pidió cerrar la frontera con Marruecos

La ciudad de Ceuta, uno de los dos enclaves españoles ubicados en el norte de África, solicitó este jueves al Gobierno de España el cierre inmediato de la frontera con Marruecos y el despliegue de las Fuerzas Armadas luego de una llegada masiva de migrantes que desbordó la capacidad de respuesta local.

Miles de jóvenes marroquíes se concentraron en las inmediaciones del paso fronterizo entre Castillejos y Ceuta con la intención de cruzar la valla que separa ambos territorios. En medio del colapso de los controles habituales, cientos lograron ingresar al enclave español, lo que agravó una situación que las autoridades calificaron como una "emergencia humanitaria y social".

El alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, advirtió que la ciudad atraviesa una "situación de absoluta emergencia humanitaria y social" debido al incremento sostenido de ingresos irregulares durante los últimos días.

Según detalló, más de 1.500 migrantes llegaron por vía marítima en los últimos nueve días, con un promedio cercano a las 200 personas por jornada. Ese flujo terminó por saturar los centros de acogida destinados a adultos y menores, que ya no cuentan con capacidad para recibir nuevos ingresos.

Un punto clave en la frontera entre Europa y África

La presión migratoria sobre Ceuta tiene un peso geopolítico particular. Junto con Melilla, es el único punto de frontera terrestre entre la Unión Europea y el continente africano, una condición que históricamente convirtió a ambos enclaves en escenarios de crisis migratorias.

En las últimas horas, además de los ingresos por mar, numerosos migrantes intentaron acceder a pie tras superar las barreras fronterizas y el espigón del Tarajal, lo que motivó una reunión extraordinaria de las autoridades locales para evaluar la situación.

Frente a la escalada, el Gobierno español informó que trabaja de manera coordinada entre distintos organismos para responder con rapidez a la emergencia. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que viajará este viernes a Ceuta para seguir de cerca la evolución del operativo.

Hasta mediados de julio de este año, España no había registrado llegadas de migrantes por vía marítima a Ceuta. En todo 2025, apenas cuatro personas habían ingresado por ese camino, un contraste que refleja la magnitud del cambio registrado durante los últimos días.