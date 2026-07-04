Alerta en las escuelas: "Los suicidios adolescentes han crecido mucho"

Después de la pandemia, la salud mental de las y los adolescentes se volvió uno de los temas más complejos de abordar para las escuelas. Hoy, las instituciones educativas enseñan contenidos, pero son también espacios donde muchas veces aparecen las primeras señales de alerta, que permiten intervenir a tiempo. Entre las problemáticas que más preocupan, se destaca el aumento de los casos vinculados al suicidio adolescente.

"Vemos muchísimas escuelas donde esta problemática se ha dado, tanto en casos que lamentablemente se concretaron como en otros donde la intervención permitió actuar a tiempo", expresó el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, en diálogo con Extra FM 102.1. "Lamentablemente, los casos han crecido", aseguró.

Zurita: "La prevención tiene que ser un trabajo de todos los días y de toda la comunidad".

Según explicó, se trata de una realidad que atraviesa a establecimientos educativos de todo el país y que se hizo más evidente después de la pandemia. Aunque existen provincias con mayor incidencia, sostuvo que las consultas llegan desde distintas regiones y representan "un gran llamado de atención" para toda la sociedad.

Frente a ello, desde Aiepba sostienen que el abordaje debe centrarse en la prevención y no únicamente en la respuesta cuando ocurre una crisis. "La escuela muchas veces es la que detecta estas problemáticas", señaló Zurita, quien destacó que la entidad viene impulsando capacitaciones para equipos directivos y docentes con el objetivo de brindar herramientas para identificar señales de alerta y acompañar a los estudiantes.

Se trata de una realidad que atraviesa a establecimientos educativos de todo el país.

Las jornadas, desarrolladas junto a distintos organismos, abordan también otras problemáticas que crecieron en los últimos años, como el bullying, el grooming, las apuestas online y los conflictos vinculados a la convivencia escolar. En esta línea, el trabajo con las familias resulta clave. "Son temas muy serios y muchas veces cuesta hablar de ellos porque no son agradables, pero tenemos que hacernos cargo como educadores y como sociedad", sostuvo Zurita.

La violencia en el interior de la escuela como reflejo de lo que pasa afuera

Zurita vinculó esta realidad con las situaciones de violencia que se registraron recientemente en distintas instituciones educativas, incluidos los casos ocurridos en Mar del Plata. Remarcó las amenazas que meses atrás afectaron a escuelas públicas y privadas y consideró que esos hechos responden a problemáticas que exceden el ámbito escolar: "La violencia no entra a la escuela de la nada; es producto de la sociedad".

"La violencia no entra a la escuela de la nada; es producto de la sociedad", señaló Zurita.

Por eso, remarcó que el desafío consiste en fortalecer diariamente los espacios de diálogo, respeto y convivencia para evitar que los conflictos escalen. Zurtia también llamó la atención sobre las dificultades que enfrentan muchas familias para acceder a tratamientos psicológicos o psiquiátricos, una situación que complejiza aún más el panorama.

En esa línea sostuvo que la escuela cumple un rol cada vez más importante como espacio de escucha y de detección temprana, aunque aclaró que el abordaje requiere un trabajo articulado con las familias, los equipos de salud y los organismos especializados. "Estamos hablando de la vida de adolescentes y jóvenes. No podemos mirar para otro lado. La prevención tiene que ser un trabajo de todos los días y de toda la comunidad", cerró.