La familia del marinero desaparecido en el mar pide colaboración para viajar a Mar del Plata y acompañar la búsqueda

Mientras la búsqueda de Juan Carlos Gutiérrez continúa sin novedades en las aguas del Mar Argentino, su familia lanzó una colecta solidaria para poder viajar a Mar del Plata y estar presente durante los operativos de rescate.

El marinero oriundo de Empedrado, Corrientes, cayó al agua el pasado 30 de junio mientras realizaba maniobras de cubierta a bordo del buque marplatense Luca Mario, a unas 160 millas náuticas de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Desde entonces, las tareas de búsqueda continúan activas pero sin resultados.

El hombre se encontraba en maniobras de cubierta cuando cayó al agua.

Su esposa, que en las últimas horas apuntó contra los capitanes que ignoraron las alertas de temporal antes del siniestro, necesita trasladarse junto a su familia hasta la ciudad para acompañar la búsqueda y afrontar los gastos que la situación implica.

"Cualquier colaboración, por más pequeña que sea, será de gran ayuda y significa mucho para su familia. Cada gesto cuenta", expresaron desde el entorno familiar, que también pidió que quienes no puedan colaborar económicamente compartan la publicación para que llegue a más personas.

La familia inició una colecta.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del siguiente dato bancario:

Alias: juancarlos.gu



Titular: María Luisa Torrez