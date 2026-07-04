Gran largada pero se quedó sin resto: P12 para Franco Colapinto en la Sprint en Silverstone

El piloto argentino tuvo una gran largada que lo llegó a ubicar dentro de los diez mejores pero luego su ritmo se desplomó y cayó hasta el puesto 12.

Luego de un viernes con distintas sensaciones, el sábado para Franco Colapinto comenzó con el pie derecho. El argentino que largaba desde el puesto 14, llegó a ubicarse en el top 10 en el inicio de la carrera pero no pudo aguantar a los Racing Bulls y finalizó en el puesto 12 la Carrera Sprint en Silverstone.

La carrera en la parte de arriba estuvo interesante en la pelea por la victoria y también del sexto al tercero. El duelo entre Hamilton y Antonelli se lo llevó el joven italiano de 18 años que se terminó quedando con el triunfo. Por detrás el siete veces campeón del mundo que dio batalla pero el ritmo abrumador del Mercedes lo terminó superando.

El tercero fue para Lando Norris que tuvo una gran carrera adelantando tres puestos. Cuarto para George Russell que tuvo batalla con Max Verstappen y Leclerc pero que le terminó ganando a ambos. En el quinto finalizó Leclerc que también consiguió ganarle a Verstappen que terminó sexto. El ritmo del neerlandés se desplomó de un momento para el otro, largó tercero, pero terminó perdiendo tres lugares de manera inexplicable.

Más atrás completaron los puntos: Oscar Piastri en el séptimo lugar y el último punto que da la Sprint se lo quedó Liam Lawson con su Racing Bulls.

Clasificación final:

Kimi Antonelli Lewis Hamilton Lando Norris George Russell Charles Leclerc Max Verstappen Oscar Piastri Liam Lawson Arviid Lindblad Isaac Hadjar Pierre Gasly Franco Colapinto Nico Hulkenberg Gabriel Bortoleto Oliver Bearman Esteban Ocon Carlos Sainz Alex Albon Valtteri Bottas Fernando Alonso Lance Stroll Sergio Pérez

A partir de las 12 del mediodía se disputará la clasificación para determinar los puestos de partida de la carrera principal del fin de semana que se disputará mañana a partir de las 11 de la mañana.