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Mundial 2026

Siempre nos regala una: la atajada de "Dibu" Martínez que evitó el empate en el final

El arquero marplatense tuvo una intervención descomunal, a 5' del final para evitar un 3 a 3 que hubiera sido durísimo.

Lo querían cargar. Respeten los rangos.

3 de Julio de 2026 21:50

Por Redacción 0223

PARA 0223

El arquero marplatense venía sufriendo que le llegaban poco y le convertían. Y tuvo dos intervenciones brillantes, Una en el primer tiempo y, la principal, cuando ya estaban 3 a 3. Un tiro libre de Cabral que se colgaba del ángulo izquierdo exigió un notable manotazo que se fue por encima del travesaño y desató una ovación de todo el estadio.



 

 

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