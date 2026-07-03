Siempre nos regala una: la atajada de "Dibu" Martínez que evitó el empate en el final
El arquero marplatense tuvo una intervención descomunal, a 5' del final para evitar un 3 a 3 que hubiera sido durísimo.
3 de Julio de 2026 21:50
Por Redacción 0223
PARA 0223
El arquero marplatense venía sufriendo que le llegaban poco y le convertían. Y tuvo dos intervenciones brillantes, Una en el primer tiempo y, la principal, cuando ya estaban 3 a 3. Un tiro libre de Cabral que se colgaba del ángulo izquierdo exigió un notable manotazo que se fue por encima del travesaño y desató una ovación de todo el estadio.
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