Siempre nos regala una: la atajada de "Dibu" Martínez que evitó el empate en el final

El arquero marplatense venía sufriendo que le llegaban poco y le convertían. Y tuvo dos intervenciones brillantes, Una en el primer tiempo y, la principal, cuando ya estaban 3 a 3. Un tiro libre de Cabral que se colgaba del ángulo izquierdo exigió un notable manotazo que se fue por encima del travesaño y desató una ovación de todo el estadio.



