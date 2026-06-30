Detuvieron a Mauricio Ríos, el polémico empresario marplatense vinculado a la usurpación de una casa en Cariló

Mauricio Damián Ríos, uno de los empresarios más polémicos de Mar del Plata, fue detenido este martes en el marco de seis allanamientos realizados en distintos puntos de la ciudad por la Justicia Federal.

La causa, que tramita ante el Juzgado Federal N°1 a cargo del juez Santiago Inchausti con intervención de la fiscala Laura Mazzaferri, investiga el delito de encubrimiento agravado por robo con armas, falsificación y uso de cédula verde adulterada y supresión de la numeración registral de una camioneta encontrada en una vivienda de Cariló que Ríos había sido acusado de usurpar, causa que actualmente se encuentra elevada a juicio en el fuero provincial. Además de los dos detenidos, otras dos personas permanecen bajo investigación.

Sobre uno de los aprehendidos en el operativo de este martes se dispuso la prisión domiciliaria por razones de salud, dado que tenía programada una intervención quirúrgica. La investigación continúa a cargo del Juzgado Federal N°1 y la fiscalía interviniente.

El empresario marplatense Mauricio Damián Ríos es conocido como "el Gordo Maury".

Un historial de causas judiciales

El nombre de Ríos lleva años ligado a la crónica judicial y policial de la ciudad. El empresario es conocido por sus vínculos con el poder, fotos en despachos de intendentes y amistades con las altas esferas policiales.

Su caso más resonante fue la usurpación de una lujosa propiedad en Cariló durante la pandemia de coronavirus. El 5 de enero de 2020, Viviana Villena fue a su casa de la calle Leñatero al 500 y se asombró al verla ocupada y pintada de un rosa estridente. La vivienda fue desalojada recién en noviembre de ese año, y en el lugar se encontró una camioneta que resultó ser "melliza", es decir, con la numeración registral adulterada, el mismo delito que hoy se le imputa en la nueva causa federal.

La casa de Cariló en cuestión.

En junio de 2022, su nombre volvió a todos los medios del país cuando la fiesta de cumpleaños que realizó en el balneario Horizonte Club de Playa terminó en tragedia, cuando en la entrada hubo una pelea y mataron de al menos cuatro disparos a Maximiliano Rhil, de 44 años, un trabajador de una carnicería de Ezeiza que había viajado exclusivamente a Mar del Plata para celebrar el cumpleaños de su amigo.