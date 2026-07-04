Viajaba armada como acompañante en una moto y la atraparon

Una mujer de 25 años que portaba un arma de fuego fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas durante un procedimiento realizado en el barrio General San Martin y trasladada a Tribunales para prestar declaración.





zona de Rafael de Riego al 2500

ocupada por un hombre y una mujer.

emprendieron la fuga por distintas arterias del barrio.

descendió del rodado en inmediaciones de Gutenberg y Rafael del Riego

revólver calibre 32 con cinco municiones.

Tras un llamado al 911 personal policial arribó a ladonde observaron una motoAl advertir la presencia policial, ambosDurante el seguimiento, la acompañante: al recibir la voz de alto, levantó sus prendas y arrojo al suelo un arma de fuego, un





Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la aprehensión de la mujer por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y su traslado ante la sede judicial junto con las actuaciones correspondientes.