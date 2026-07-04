Viajaba armada como acompañante en una moto y la atraparon
Sucedió el viernes a la noche en el barrio San Martín. La mujer de 25 años fue trasladada a Tribunales para prestar declaración.
4 de Julio de 2026 09:35
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer de 25 años que portaba un arma de fuego fue aprehendida por personal del Comando de Patrullas durante un procedimiento realizado en el barrio General San Martin y trasladada a Tribunales para prestar declaración.
Tras un llamado al 911 personal policial arribó a la zona de Rafael de Riego al 2500 donde observaron una moto ocupada por un hombre y una mujer. Al advertir la presencia policial, ambos emprendieron la fuga por distintas arterias del barrio.
Durante el seguimiento, la acompañante descendió del rodado en inmediaciones de Gutenberg y Rafael del Riego: al recibir la voz de alto, levantó sus prendas y arrojo al suelo un arma de fuego, un revólver calibre 32 con cinco municiones.
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría quinta el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la aprehensión de la mujer por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil y su traslado ante la sede judicial junto con las actuaciones correspondientes.
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