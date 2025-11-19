Anduvo a los tiros en el barrio y lo detuvieron

Un aviso al 911 que denunció la presencia de dos hombres efectuando detonaciones terminó con la aprehensión de uno de ellos en la esquina de Garay y calle 198, además del secuestro de un arma de fuego.

Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima el que llegó a la zona y, tras una breve persecución, redujo al sospechoso que tenía en su poder un revólver con una empuñadura hecha de bolsas de nylon.

El sujeto fue trasladado a la dependencia donde lo notificaron de la formación de causa por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.