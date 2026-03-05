Detuvieron al acusado de balear a un joven por un conflicto familiar
La víctima ingresó el domingo pasado con heridas de bala en tórax y cabeza. Lo aprehendieron este jueves en un allanamiento.
La policía realizó un allanamiento en la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa de Lima y aprehendió al acusado de balear el pasado domingo a un joven de 26 años que se encuentra en grave estado.
La investigación inició a principio de mes, cuando la víctima ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con heridas de arma de fuego en tórax y cráneo, siendo trasladada por una ambulancia del Same.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hecho habría ocurrido en las inmediaciones de Alberti y Angelelli en el contexto de un conflicto familiar, a una cuadra del lugar en el que fue atrapado.
La medida judicial fue dispuesta por el Juzgado de Garantías a requerimiento de la UFI N° 5, a cargo de Alejandro Pelegrinelli, y se realizó en un domicilio situado Angelelli al 2500, donde capturaron al presunto agresor de 29 años y secuestraron su celular.
Por su lado, el fiscal dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de homicidio en grado de tentativa, el secuestro del dispositivo y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Decimosegunda junto al Grupo Técnico Operativo (GTO), Grupo GAD y efectivos de la División de Investigación de Delitos Complejos y Crimen Organizado.
