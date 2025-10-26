Refuerzan en Tandil la seguridad del hospital tras la aparición de un arma de fuego en un baño

Desde la el denominado Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil se dispuso reforzar las medidas de seguridad de todas las dependencias que integran el polo sanitario a raíz del hallazgo de un arma de fuego en uno de los baños del servicio de emergencias del hospital municipal Ramón Santamarina. La medida tiene por objetivo proteger al personal de salud, pacientes y familiares de los nosocomios.

Además las autoridades resolvieron que a partir de la fecha se cerrarán las puertas de ingreso y egreso al hospital a las 18:30, quedando únicamente habilitados los accesos a servicios de emergencias (salas de espera).

Por otro lado se determinó que solo se permitirá el ingreso de un cuidador por persona, quien deberá acreditar su condición de tal presentando autorización médica al personal de seguridad del ingreso fuera de los horarios de visita de los servicios.

Se aplicaron nuevas medidas de seguridad en el hospital Santamarina de Tandil.

Luego también se dispuso la prohibición del ingreso a los hospitales de vendedores ambulantes y personas que comercialicen alimentos, elementos de uso personal e indumentaria, al igual que el ingreso de motos y bicicletas, pudiendo utilizarse los bicicleteros en los horarios estipulados para tal fin.

Finalmente desde el gobierno comunal habilitaron al personal de seguridad a revisar bolsos, maletas y carteras durante el ingreso y egreso a los hospitales, razón por la cual se pide a la población su colaboración y buena voluntad para garantizar la seguridad de pacientes, familiares y personal de salud.

En relación a lo acontecido, se realizó la denuncia correspondiente en la comisaría segunda de Tandil y se cursó un pedido de informe pormenorizado a “El Custodio”, empresa responsable de la seguridad del nosocomio, sobre las actividades de ayer entre las 6 y las 18, incluidas las grabaciones de las cámaras de la zona.