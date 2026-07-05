Cristiano Ronaldo dio una conferencia desafiante contra los periodistas y confirmó que será su último mundial

Antes del cruce de octavos de final del Mundial ante España, el portugués Cristiano Ronaldo despejó las dudas sobre su futuro con la selección de Portugal y anunció que esta será su última Copa del Mundo.

Aunque confirmó que la actual edición será la última Copa del Mundo de su carrera, el goleador dejó en claro que su retiro del combinado nacional dependerá exclusivamente de su decisión: "Me voy a retirar cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran", afirmó durante la conferencia de prensa.

El capitán portugués, de 41 años, comenzó la rueda de prensa bromeando con quienes daban por hecho que disputaría su último Mundial y expresó su deseo de que el encuentro frente a Selección de España no fuera su despedida. "Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", ironizó. Sin embargo, sobre el final terminó con las especulaciones al confirmar: "Sí, es el último. Vayan y disfruten".

Ronaldo aseguró que siempre entregó el máximo por Portugal y que eso no cambiará mientras siga vistiendo la camiseta nacional: "Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Lo más importante es jugar bien y clasificarnos", sostuvo.

Cristiano también minimizó las críticas: "No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios. Importa el apoyo de los aficionados; todo lo demás es basura". El delantero remarcó que no siente que necesite conquistar un Mundial para completar su legado: "No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces", señaló.

Además, el goleador explicó que cuando llegue el momento de retirarse lo hará con la conciencia tranquila porque siempre actuó por pasión y no por necesidad. Sobre su rendimiento en el torneo, destacó que convirtió tres goles y confía en seguir aportando: "Otros metieron más porque lo están haciendo muy bien. Veremos si mañana marco", expresó.

El portugués también respondió a quienes cuestionan que continúe siendo titular con 41 años: "Han sido 23 años donde la gente me quiso matar, pero están perdiendo el tiempo". Ronaldo elogió a Lamine Yamal, aseguró que tendrá un gran futuro y calificó a España como "un equipo top" y además, desmintió cualquier conflicto interno en el plantel y explicó que el grupo permanece unido, especialmente por el recuerdo de Diogo Jota, homenajeado con una pulsera conmemorativa.



