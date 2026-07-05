La bestia Haaland: Noruega dio la nota y sacó a Brasil
El delantero de Manchester City hizo lo que mejor hace: goles. Sin mucha participación en el juego, tocó dos y las mandó al fondo de la red. Los nórdicos lo ganaron en los arcos.
5 de Julio de 2026 18:52
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los que saben de fútbol siempre dicen que los partidos se juegan en todos lados pero se ganan en las áreas. El juego puede ser equilibrado pero la jerarquía en los últimos metros marca la diferencia. Y Noruega fue jerarquía pura en los dos arcos y se impuso 2 a 1: en el propio, Nyland tuvo una actuación consagratoria con atajadas que quedarán en el recuerdo y en el ajeno, ese amante del gol que es Erling Haaland hizo lo que mejor le sale hacer: goles. Los europeos dan una de las grndes notas del Mundial 2026 y sacaron de carrera al máximo ganador que descontó con un penal de Neymar.
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