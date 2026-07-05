Otro golpe para Mar del Plata: ni el Día del Padre ni el finde largo lograron frenar la caída de las ventas

Para más de la mitad de los comerciantes consultados, su situación empeoró con respecto al mismo mes del año pasado.

Las ventas minoristas en Mar del Plata registraron en junio una nueva caída interanual del 5,7% en unidades físicas, según el relevamiento mensual del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (Dese) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip).

El relevamiento muestra un agravamiento de la tendencia registrada durante el segundo trimestre: mientras en abril las ventas habían caído un 2,6% interanual, en mayo la baja llegó al 5,8% en unidades físicas, apenas un 0,1% mayor a la de junio.

"La caída interanual no es un episodio puntual, sino que se sostiene mes a mes y se profundiza. Medimos en unidades físicas justamente para leer la actividad real, sin el ruido de los precios, y lo que vemos es un consumo que se contrae y hogares que priorizan lo esencial. Necesitamos condiciones para recomponer el poder de compra y sostener la actividad y el empleo formal", sostuvo la prosecretaria de la Ucip, Adriana Ferreiro.

El informe correspondiente a junio también reflejó un escenario de creciente cautela entre los comerciantes. El 54% de los consultados aseguró que su situación empeoró en comparación con el mismo mes del año pasado, al mismo tiempo que el 41,3% la calificó como estable y apenas el 4,7% afirmó haber mejorado.

Ni las fechas fuertes de junio lograron revertir la caída de las ventas minoristas en Mar del Plata.

Por su lado, quienes en abril manifestaban un deterioro representaban el 46%, lo que, de acuerdo al estudio, evidencia un empeoramiento del escenario en apenas dos meses.

Pero además, la percepción sobre las posibilidades de inversión también se agudizó, ya que el 85,7% de los comerciantes encuestados consideró que este no es un buen momento para invertir en su negocio, frente al 77,8% que expresaba esa opinión en abril.

En este sentido, desde la entidad destacaron que los resultados se registraron pese a que junio contó con factores que habitualmente impulsan el consumo, como el Día del Padre y los fines de semana extra largos, que en esta oportunidad no alcanzaron para revertir la retracción de las ventas.

En último lugar, de cara al segundo semestre, el 81% de los comerciantes espera que sus ventas se mantengan sin cambios, mientras que el 14,2% prevé una nueva caída.