Tristeza nao tem fim: Brasil quedó afuera y explotaron los memes

Como ocurre en cada gran golpe futbolístico, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Y esta vez el centro de todas las cargadas es Brasil, que no jugó bien, que desaprovechó ocasiones importantes, chocó con un Erling Haalan heroico y se despidió demasiado rápido del Mundial 2026. Siempre se busca un apuntado y los memes apuntan principalmente a Neymar, la gran estrella brasileña que llegó con lo justo al certamen, jugó los úlitmos minutos y terminó llorando en el cierre de su etapa en la Selección.





