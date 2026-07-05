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Mundial 2026

Tristeza nao tem fim: Brasil quedó afuera y explotaron los memes

No podían faltar. Tras la eliminación del máximo campeón mundial, las redes sociales se inundaron con cargadas donde apuntaron a Neymar y a la "maldición del gato".

Neymar fue uno de los principales apuntado en los memes de la eliminación brasileña.

5 de Julio de 2026 20:44

Por Redacción 0223

PARA 0223

Como ocurre en cada gran golpe futbolístico, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Y esta vez el centro de todas las cargadas es Brasil, que no jugó bien, que desaprovechó ocasiones importantes, chocó con un Erling Haalan heroico y se despidió demasiado rápido del Mundial 2026. Siempre se busca un apuntado y los memes apuntan principalmente a Neymar, la gran estrella brasileña que llegó con lo justo al certamen, jugó los úlitmos minutos y terminó llorando en el cierre de su etapa en la Selección. 





 

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