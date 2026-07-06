Atraparon a un joven que se masturbaba en la parada de colectivo

Un joven de 21 años que exhibía sus partes íntimas en la zona de Plaza Colón y se masturbaba en una parada de colectivo fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911 y fue notificado de la formación de una causa penal.

Fue personal de la Subcomisaria Casino el que el domingo al mediodía llegó a la zona de Buenos Aires entre Bolívar y Moreno, en inmediaciones de la Plaza Colón, y aprehendió al sujeto que había realizado actos obscenos en la vía pública y molestando a una mujer que aguardaba en una parada de colectivo.

“Un testigo manifestó haber observado al sujeto exhibiendo sus genitales y masturbándose en plena vía pública, motivo por el cual, junto a otras personas, evito que se retirara hasta la llegada del personal policial”, informaron autoridades policiales.

Tiene 21 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de exhibiciones obscenas por la que deberá declarar en Tribunales.