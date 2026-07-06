¿Previaje marplatense?: el Municipio y privados buscan ofrecer paquetes turísticos en vacaciones de invierno

En un contexto económico difícil para el sector turístico, desde el gobierno de Agustín Neme realizan gestiones con el sector privado para promover paquetes promocionales en las próximas vacaciones de invierno en Mar del Plata.

En conferencia de prensa, Diego Juárez, presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) deslizó que desde el estado realizan gestiones con las principales cámaras de la ciudad. “Estamos viendo qué posibilidades hay de que vengan más turistas a la ciudad”, señaló.

Ante la consulta periodística si desde el Municipio promueven políticas públicas, como en su momento fue el PreViaje, Juárez confirmó que “el Banco Nación salió con 18 cuotas para poder impulsar al sector y yo vengo hablando y trabajando con el directorio y con las cámaras”.

En ese punto, adelantó que “hoy (lunes) tengo una reunión con el presidente también de la Asociación Hotelera para ver cómo podemos trabajar en conjunto algunas cosas de lo público-privado y darle también un enganche a ese turista que pueda venir a Mar del Plata y disfrutar de todas las cosas que tiene la ciudad. Bueno, estamos hablando con todos los privados para ver cómo podemos armar ese paquete para que el turista también se sienta interesado en nuestra hermosa Mar del Plata”, resaltó.

Expectativas para el finde largo del 9 de Julio

De cara al próximo fin de semana largo por el Día de la Independencia, que por decisión del gobierno nacional, es no laborable, el titular del ente de Turismo confió en que será positivo, pese a las estimaciones negativas previas. “Sé que algunos sectores salieron a hablar de unos números muy bajos; nosotros todavía no manejamos números y no hacemos futurología”, dijo y pero adelantó que trabajan para generar un mayor arribo de turistas.

“La semana pasada estuve en Buenos Aires, en la Cámara Argentina de Turismo con la presidenta María Laura Teruel, y estamos viendo qué frecuencia podemos llegar a poner extra de micros y qué descuentos podemos llegar también a ofrecer a los turistas para que vengan, vía terrestre. Es la forma que más elige la gente, por arriba del 80%, que viene a Mar del Plata”, estimó.

En relación a las expectativas previas, el funcionario deslizó que son “las mejores” y para eso mantienen reuniones para promocionar la ciudad en vacaciones de invierno. “Con el secretario Daniel Scioli, seguimos trabajando para posicionar a la ciudad”, completó Juárez.