En un contexto económico desafiante para el poder adquisitivo, las promociones y reintegros a través de aplicaciones móviles y bancos se vuelven herramientas clave para reducir el gasto en combustible. Durante julio, las empresas líderes del mercado argentino – YPF, Shell, Axion y Puma Energy – mantienen vigentes múltiples beneficios que se pueden combinar con billeteras digitales y tarjetas bancarias.

A pesar de una baja significativa en el precio internacional del petróleo, en Argentina todavía no se ha definido cuándo se trasladará esa reducción a los precios locales. Por eso, aprovechar los días específicos de descuento que ofrecen los bancos junto con las promociones de las estaciones de servicio resulta la mejor estrategia para obtener un doble beneficio: reintegros y acumulación de puntos.

Las principales estaciones de servicio ofrecen descuentos y beneficios combinados con billeteras digitales y tarjetas bancarias para maximizar el ahorro en la carga de combustible durante julio.

Promociones destacadas en YPF: La compañía ofrece un 6% de ahorro en cargas nocturnas entre 0 y 6 horas, sin tope, y un 3% adicional por autodespacho, que se suma al descuento nocturno. Los socios de ACA reciben un 5% de descuento con un tope mensual de $18.000 en estaciones adheridas.

Además, bancos como Banco Nación, Banco Macro, Banco Galicia y Banco Patagonia ofrecen descuentos que varían entre el 10% y el 25% en días específicos de la semana, con topes mensuales o semanales según la entidad y el segmento del cliente. Por ejemplo, Banco Nación brinda un 20% de descuento los viernes con tarjetas Visa y Mastercard, con un tope de reintegro de $10.000 por cliente por mes.

Otras entidades como Banco Credicoop, Banco Ciudad, Santander, Brubank, ICBC y bancos regionales también cuentan con promociones y reintegros que se activan principalmente durante días específicos, sumando opciones para distintos perfiles de usuarios y planes de sueldo.

Descuentos y promociones con las principales marcas de combustibles para julio.

En cuanto a Shell, la estrategia se centra en impulsar sus combustibles premium V-Power con un 10% de descuento los miércoles y alianzas con el sector retail para ofrecer beneficios adicionales durante la semana. Destacan también las promociones mediante la app Shell y la integración con billeteras digitales como Cencopay y la tarjeta prepaga Ripio, que otorga reintegros en criptomoneda.

Axion, por su parte, concentra sus beneficios en los días lunes y viernes con un 10% de descuento en combustibles Quantium, complementados con promociones bancarias similares a las de YPF y Shell, y topes que se renuevan semanalmente.

Promociones y reintegros en combustibles para julio 2026

Puma Energy ofrece un reintegro del 10% en cargas de combustibles Súper, Premium e Ion Diesel todos los sábados de julio y agosto, con un tope de $4.000 por transacción y un máximo de dos cargas por mes. Este beneficio se activa usando la app Puma Pris y pagando con Visa Personal Pay, ampliando las opciones de ahorro durante el mes de las vacaciones de invierno.

La app Puma Pris, con más de 1,5 millones de usuarios activos, funciona como billetera digital y programa de fidelización, permitiendo acumular puntos para canjear por descuentos o litros de combustible, además de facilitar pagos en tiendas de conveniencia.

Es fundamental que los consumidores verifiquen la vigencia de estos convenios antes de realizar sus cargas, ya que las promociones pueden modificarse en cualquier momento.