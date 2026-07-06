La buscaban por robo, defraudación y privación de la libertad: quedó detenida en un control

La mujer de 31 años detenida en Villa Gesell buscada por la justicia.

Una mujer de 31 años fue detenida este domingo 5 de julio en Villa Gesell luego de que efectivos de la estación de policía comunal cuarta comprobaran que sobre ella pesaba un pedido de detención vigente emitido por la justicia.

El procedimiento tuvo lugar durante un recorrido preventivo que realizaba personal policial en la intersección de Paseo 111 y Avenida 23. En ese contexto, los uniformados identificaron a la mujer y, al verificar sus datos en los sistemas oficiales, constataron que era requerida por el Juzgado de Garantías N.º 6.

La orden judicial había sido dictada por el juez Mancinelli en el marco de una investigación por los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y amenazas, robo y defraudación mediante el uso ilícito de tarjeta de compra, débito o crédito.

Sobre la mujer regía un pedido de captura por robo y privación ilegal de la libertad.

Una vez confirmada la vigencia de la medida, los efectivos procedieron a concretar la detención de la mujer, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

Tras el arresto, se iniciaron las actuaciones de rigor y se gestionó un cupo para su alojamiento en una dependencia policial, mientras continúa el proceso judicial correspondiente.