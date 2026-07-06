Le robó las pertenencias a un compañero de habitación de un hostel
Tiene 25 años. Lo atraparon en el establecimiento ubicado en Gascón al 1500. Se le formó una causa por hurto en grado de tentativa.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un llamado al 911 permitió aprehender este lunes a un hombre de 25 años que le robó varias pertenencias a un compañero de habitación en un hostel en inmediaciones de la zona de la vieja terminal.
Fue personal policial el que arribó al establecimiento ubicado en inmediaciones de las calles Gascón y Alsina y aprehendió al sujeto que le sustrajo una cámara fotográfica Nikon, una cámara Canon, una computadora portátil Dell y un estuche para cámara a su compañero de habitación.
“La rápida intervención policial permitió recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, los cuales fueron restituidos a su propietario”, informaron autoridades policiales.
Desde la fiscalía de Flagrancia dispusieron la notificación de la formación de causa por hurto en grado de tentativa, la certificación del domicilio del imputado y el cumplimiento de las diligencias de rigor.
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