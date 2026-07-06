Le robó las pertenencias a un compañero de habitación de un hostel

Un llamado al 911 permitió aprehender este lunes a un hombre de 25 años que le robó varias pertenencias a un compañero de habitación en un hostel en inmediaciones de la zona de la vieja terminal.

Fue personal policial el que arribó al establecimiento ubicado en inmediaciones de las calles Gascón y Alsina y aprehendió al sujeto que le sustrajo una cámara fotográfica Nikon, una cámara Canon, una computadora portátil Dell y un estuche para cámara a su compañero de habitación.

Tiene 25 años.

“La rápida intervención policial permitió recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, los cuales fueron restituidos a su propietario”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía de Flagrancia dispusieron la notificación de la formación de causa por hurto en grado de tentativa, la certificación del domicilio del imputado y el cumplimiento de las diligencias de rigor.