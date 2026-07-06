Se disfrazaron de recolectores de residuos y asaltaron a una veterinaria

Se ordenó la detención de los implicados y el secuestro de los objetos incautados.

En un operativo realizado en el barrio de Belgrano, la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que robaron una veterinaria mientras estaban disfrazados con ropa de recolectores de residuos. Dos de los arrestados acumulan más de treinta antecedentes delictivos entre ambos.

El hecho ocurrió cuando personal de la Comisaría Vecinal 13 A fue enviado a la calle Echeverría al 1500 tras ser alertados por un robo en un comercio. Al llegar, los sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados y reducidos a pocos metros del lugar.

La Policía capturó a tres delincuentes, dos de ellos con un extenso prontuario y antecedentes por delitos graves.

Los detenidos, oriundos del partido bonaerense de José C. Paz, llevaban consigo bolsas de residuos, tarjetas de presentación falsas de trabajadores de limpieza y tres teléfonos celulares. Según el comerciante afectado, los ladrones, de 22, 30 y 46 años, ingresaron al local, lo amenazaron y le sustrajeron 120 mil pesos en transferencias bancarias.

Dos de los arrestados poseen un extenso historial delictivo. El hombre de 46 años acumula 17 causas, que incluyen varios robos y una condena vigente por hurto. Por su parte, el de 30 años tiene 14 ingresos, entre los cuales figura un caso de abuso sexual con sometimiento y otros relacionados con robos. Ambos también fueron detenidos en 2025 por extorsionar a conductores para que pudieran estacionar.

La Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, bajo la dirección del fiscal José María Campagnoli y la Secretaría Única del doctor Yungano, ordenó la detención de los implicados y el secuestro de los objetos incautados durante el procedimiento.