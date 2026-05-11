Trepó una reja, no pudo entrar a robar y lo atraparon tras una persecución
Sucedió este lunes en Punta Mogotes. El autor es un hombre de 37 años en situación de calle que terminó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 37 años acusado de intentar ingresar a una vivienda tras escalar el perímetro de la propiedad fue aprehendido el lunes por la tarde en Punta Mogotes tras una breve persecución a pie.
Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas llegó a la zona de Vernet y Rosales donde un hombre habría escalado la reja de una vivienda que se encontraba sin ocupantes. Tras una breve recorrida, lo interceptaron en inmediaciones de Giacobini y Tripulantes del Fournier.
Al identificarlo confirmaron que registraba procesos penales previos por los delitos de hurto consumado y hurto agravado en grado de tentativa, además de distintas contravenciones.
La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso actuaciones por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
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