Trepó una reja, no pudo entrar a robar y lo atraparon tras una persecución

Un hombre de 37 años acusado de intentar ingresar a una vivienda tras escalar el perímetro de la propiedad fue aprehendido el lunes por la tarde en Punta Mogotes tras una breve persecución a pie.

Tras un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas llegó a la zona de Vernet y Rosales donde un hombre habría escalado la reja de una vivienda que se encontraba sin ocupantes. Tras una breve recorrida, lo interceptaron en inmediaciones de Giacobini y Tripulantes del Fournier.

Tiene 37 años.

Al identificarlo confirmaron que registraba procesos penales previos por los delitos de hurto consumado y hurto agravado en grado de tentativa, además de distintas contravenciones.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso actuaciones por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.