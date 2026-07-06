Amenazó a un hombre con un arma y la descartó en una casa vecina

Un hombre de 51 años acusado de amenazar con un arma de fuego a un joven en el barrio San Jacinto fue aprehendido el lunes por personal policial tras un llamado al 911 y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Autoridades policiales informaron que el hecho se registró en inmediaciones de calle 427 Bis y 30 donde el agresor profirió las las amenazas y luego huyó hasta una vivienda cercana, donde descartó el arma de fuego.

A la mujer se le formó una causa por encubrimiento.

“En el lugar también fue aprehendida una mujer de 62 años a la que le imputaron el delito de encubrimiento”, dijeron autoridades policiales.

La fiscalía de Flagrancia dispuso el alojamiento del imputado en el complejo penitenciario de Batán en el marco de una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego mientras que la mujer quedó internada bajo custodia médica en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

También se dispuso una consigna policial en el domicilio donde habría sido descartada el arma, a la espera del allanamiento ordenado por la autoridad judicial para su secuestro.