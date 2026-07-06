"Tu ausencia tiene nombre: se llama negligencia": la emotiva carta de los marineros al compañero desaparecido en el mar

"Hoy la mar te guarda en su vientre, un vientre que conocías mejor que las calles de tu propio barrio, y nosotros, los que nos quedamos en el muelle, te lloramos con una mezcla de rabia, impotencia y un cariño inmenso". Con esas palabras comienza la carta que la comunidad marítima argentina le dedicó a Juan Carlos Gutiérrez, el marinero oriundo de Empedrado, Corrientes, que cayó al agua el pasado 30 de junio mientras realizaba maniobras de cubierta a bordo del buque marplatense Luca Mario, a unas 160 millas náuticas de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

La carta, firmada por "los compañeros de la pesca argentina", no solo despide a Gutiérrez con dolor sino que apunta con nombre propio a lo que considera la causa real de la tragedia: la negligencia. "Un marinero no se 'pierde' como quien olvida un paraguas. Un marinero es devorado por una ola, golpeado por un cabo, traicionado por un resbalón en una cubierta que nunca debería ser una trampa", señalan.

Acusaciones al patrón

El texto no deja lugar a eufemismos al describir las responsabilidades. "Fue el ojo del patrón que no evaluó el riesgo real, que ordenó largar el arte de pesca con la borda helada y el viento arremolinándose en la jarcia. Fue la orden de un hombre que, cegado por la cuota de captura y la ganancia inmediata, olvidó que su responsabilidad principal no era llenar la bodega de merluza, sino devolverte entero a tus hijos", escriben.

El documento se titula “Carta a Juan Carlos Gutiérrez, marinero del mar y del viento”

La denuncia se extiende al caso particular de Gutiérrez. "En estas épocas del año, con el invierno mordiendo los cascos de los barcos, se están perdiendo demasiados compañeros. Se pierden barcos porque se hacen a la mar con la máquina cansada y el casco pidiendo auxilio. Se pierden marineros porque se los expone a maniobras extremas sin el resguardo necesario, para que la variación del dólar o el precio del langostino no afecten el bolsillo de un armador que nunca se moja los pies".

En medio del dolor, una propuesta concreta: "Red de Amarre"

Pero la carta no se queda solo en el dolor. Los compañeros de Gutiérrez aprovechan su partida para lanzar una propuesta concreta que llaman "Red de Amarre - Fondo de Viento a Favor", con el objetivo de crear un sistema de asistencia permanente para las familias de los trabajadores del mar que mueren en el oficio.

La idea central es la creación de una "Cuota Solidaria de Emergencia": cada vez que un barco descargue cajones de pescado en puerto, se destinará un cajón -o su equivalente en dinero- a un fondo común administrado por las propias familias marítimas, sin intermediarios políticos ni empresariales. "Ese cajón no es del armador, no es del patrón: es el cajón de la viuda y los hijos del marinero caído", explican.

La familia de Juan Carlos Gutiérrez llegó a Mar del Plata.

El mecanismo prevé una activación inmediata ante cada siniestro, con una junta de representantes compuesta por esposas de pescadores, gremios y marineros jubilados que reciban y comercialicen el aporte directamente en la banquina. El dinero se depositaría en una cuenta a nombre de la familia del trabajador fallecido, "garantizando un ingreso fijo mensual para alimentos, alquiler y educación, blindado contra cualquier embargo o burocracia".

El compromiso incluye una sanción social para quienes no adhieran: "Si un barco se niega a dejar ese cajón solidario, se convierte en un barco apestado, indigno de zarpar".

Proponen crear la “Cuota Solidaria de Emergencia”

"Tu sacrificio no será un parte olvidado en un cajón"

La carta cierra con una promesa. "Tu partida no será un simple parte de la Prefectura olvidado en un cajón. Mientras vos navegás ahora en la eternidad, aquí abajo nos encargaremos de que tu familia no quede a la deriva".

"Que tu nombre, Juan Carlos, quede grabado en la proa de este nuevo pacto de los hombres de mar. Para que la variación del empresario no vuelva a ponerle precio a una vida, y para que el orden y la seguridad vuelvan a ser el único norte en el puente de mando. Buenos vientos y buena pesca en el cielo, marinero. Acá no te soltamos la mano".