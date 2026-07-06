Lloviznas, viento, mucho frío y algo de sol: el pronóstico para esta semana en Mar del Plata

Tal como estaba anunciado, el lunes arrancó con lluvias, el oeste de la ciudad bajo alerta por frío extremo, pero el resto de la semana mejoran las condiciones en Mar del Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un comienzo de la semana marcado por condiciones inestables, con lluvias durante el lunes, bajas temperaturas y ráfagas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

El día arrancó con 6 grados y se espera una temperatura máxima de 9 y una mínima de 2°C. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará durante la madrugada y la mañana, con valores de entre 10% y 40%, mientras que por la tarde y la noche las chances de lluvia disminuirán considerablemente.

El viento soplará del sudoeste rotando al oeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h, acompañado por ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.

Vuelve el frío polar

El martes llegará con un marcado descenso térmico. La mínima será de 3 grados bajo cero, una de las más bajas de la semana, mientras que la máxima alcanzará los 13 grados. No se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado, aunque durante la mañana persistirán ráfagas de hasta 50 km/h.

A partir del miércoles las condiciones meteorológicas se estabilizarán. Se prevé una máxima de 13 grados y una mínima de 4, con cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos de menor intensidad.

El jueves continuará con tiempo estable, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura oscilará entre 3°C y 10°C, con una baja probabilidad de lluvias, de apenas entre 0% y 10%.

De cara al viernes 10, se mantendrán las condiciones secas, con una máxima de 9°C y una mínima de 5°C, mientras que los vientos serán moderados del sector oeste y sudoeste.

El fin de semana no será ideal pero al menos no habrá lluvias: el sábado se espera una máxima de 10 grados y una mínima de 3, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. En tanto, el domingo la temperatura ascenderá hasta los 12 grados, con una mínima de 4 grados Celsius.