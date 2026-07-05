Continúa el alerta por frío extremo y el lunes comenzará con chaparrones en Mar del Plata

Anuncian ráfagas del sudoeste de hasta 50 km/h para la tarde en Mar del Plata.

Después de una jornada nublada y fresca en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un nuevo alerta amarilla por frío extremo durante este lunes en gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluido el oeste de General Pueyrredon.

Conforme al organismo, se prevé un cierre de domingo con lluvias aisladas, una temperatura que descenderá hasta los 6° y viento del sur que soplará a una baja velocidad, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h).

En tanto al inicio de la semana en la ciudad, el SMN anunció una madrugada y mañana atravesadas por lloviznas y chaparrones, y una tarde mayormente nublada, pero sin precipitaciones.

Se esperan temperaturas bajo cero para el martes en Mar del Plata.

En línea con la advertencia por temperaturas que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y otras con enfermedades crónicas, adelantaron que la máxima alcanzará los 9° y que la mínima será de 2°.

Asimismo, pronosticaron viento de entre 23 y 31 km/h proveniente del sudoeste por la mañana y ráfagas de hasta 50 km/h del mismo sector a la tarde.

Finalmente, el día se despedirá con 2°, viento que se pondrá del oeste y cielo parcialmente nublado, y para el martes se espera una jornada helada que iniciará con -3°.