Niegan excarcelar a detenido y piden que se garantice su atención médica en prisión

En sintonía con la decisión que el mes pasado tomó el Tribunal Oral Criminal N° 1, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías denegó las solicitudes de excarcelación en términos de libertad condicional y morigeración de la prisión preventiva de Néstor Acevedo que había planteado la defensa.

En la apelación a la resolución del Juez Pablo Viñas se había planteado la complejidad de cuadro de salud y las falencias advertidas en el suministro de la medicación y el cumplimiento de los traslados solicitados para su atención médica, denunciado una clara desmejoría.

Se resolvió en Tribunales.

Por su parte el Ministerio Público Fiscal mantuvo su rechazo al pedido tras destacar la falta de cumplimiento de las pautas impuestas a Acevedo al momento de ser favorecido con la atenuación de la coerción. Con relación al pedido de morigeración justificó su rechazo en la necesidad de resguardar la integridad de la víctima de violencia de género.

Acevedo fue condenado el 13 de abril pasado en el marco de un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento en orden a los delitos de amenazas, robo agravado por efracción, tenencia ilegal de arma de guerra y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género.

Lo dispuso la Sala I.

Los jueces Leandro Favaro y Gastón de Marco reconocieron las falencias del Servicio Penitenciario en el cumplimiento de los traslados ordenados para la atención médica particular del encausado y las irregularidades en el suministro de la medicación, por lo que encomendaron que desde la instancia de origen se arbitren los mecanismos necesarios para su regularidad.

Por unanimidad la Sala I confirmó el decisorio del Juez Viñas que denegó la excarcelación de Acevedo en términos de libertad condicional y la morigeración de la prisión preventiva impuesta al nombrado.