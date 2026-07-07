El Municipio confirmó los cambios en las licencias profesionales: cómo se realizará el trámite desde ahora

Los cambios distinguen entre licencias profesionales para actividades dentro de la provincia y aquellas de alcance interjurisdiccional.

La Municipalidad de General Pueyrredon confirmó este lunes la implementación del nuevo esquema para la emisión de licencias de conducir profesionales en la provincia de Buenos Aires, que incorpora requisitos diferenciados para quienes desarrollan actividades dentro del territorio bonaerense y quienes también lo hacen en otras jurisdicciones del país.

A través de un comunicado oficial, el gobierno local informó que el cambio surge a partir del convenio firmado entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aunque aclaró que el Municipio continuará funcionando como Centro de Emisión de Licencias (CEL), donde se inicia, carga y aprueba el trámite.

El nuevo esquema comenzó a regir tras el convenio firmado entre la Provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Como adelantó 0223, la principal modificación es que, al momento de renovar o ampliar una licencia profesional, los conductores deberán definir si la utilizarán únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires o también fuera de ella. Quienes opten por una licencia Jurisdiccional, válida solo para desarrollar actividades dentro del territorio bonaerense, podrán realizar la renovación o ampliación del mismo modo que hasta ahora, directamente en el Centro de Emisión de Licencias del Municipio.

En cambio, quienes soliciten una licencia Interjurisdiccional, destinada a conductores que trabajen también fuera de la provincia, deberán cumplir previamente con evaluaciones y capacitaciones ante prestadores externos habilitados antes de finalizar el trámite municipal.

Los choferes que trabajen fuera de Buenos Aires deberán realizar exámenes psicofísicos y capacitaciones ante prestadores habilitados.

La nueva modalidad alcanza de manera optativa a las subclases C1, D1, D2, D3, D4 y E2, mientras que las categorías C2, C3 y E1 serán obligatoriamente interjurisdiccionales.

En el caso de las renovaciones de licencias interjurisdiccionales, será obligatorio aprobar una evaluación psicofísica ante un prestador registrado y realizar una capacitación teórico-práctica en un centro autorizado. Para las ampliaciones de categoría, además, deberá aprobarse una evaluación teórico-práctica completa.

La Municipalidad seguirá siendo el Centro de Emisión de Licencias donde se inicia y finaliza el trámite.

Desde el Municipio remarcaron que la modificación no altera la estructura general del trámite, ya que la gestión continúa iniciándose y finalizándose en el Centro de Emisión de Licencias local, aunque quienes necesiten una licencia interjurisdiccional deberán completar previamente las instancias exigidas por la normativa nacional.

Para consultar el detalle de los nuevos requisitos y el listado de categorías alcanzadas, la comuna habilitó un sitio específico con toda la información sobre el nuevo procedimiento para licencias profesionales, al cual se puede acceder a través de este link.