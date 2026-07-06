Empleados municipales vendían licencias de conducir truchas por redes sociales: cuatro detenidos

La Municipalidad de Neuquén fue la propia denunciante en una causa que derivó este lunes en tres allanamientos y la demora de cuatro personas acusadas de vender licencias de conducir truchas a través de redes sociales. Entre los demorados hay dos empleados municipales, un hombre y una mujer, trasladados al Departamento de Delitos Económicos para continuar con la investigación.

Según replicó LM Nuquén, la causa, a cargo de la fiscal Paula González del Ministerio Público Fiscal, se inició a partir de una denuncia radicada el 16 de junio de 2025, luego de que se detectara una licencia de conducir que no pudo ser validada en los sistemas oficiales.

El negocio: trámites "express" que salteaban los pasos legales

El esquema funcionaba a través de redes sociales y un número de contacto, con la promesa de agilizar la obtención de la licencia. Los valores rondaban entre los $160.000 y los $300.000. Lo que muchas víctimas desconocían es que, en la mayoría de los casos, creían estar realizando el trámite por los canales correctos.

Personal del Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén durante los allanamientos y la demora de uno de los acusados de vender licencias de conducir truchas a través de redes sociales.

Lo que ocurría en realidad era que se acortaba el proceso de entrega sin cumplir los pasos legales exigidos: las licencias parecían originales a simple vista, con el mismo plástico e impresión que los documentos auténticos, pero al verificarlas en el sistema SINALIC (Sistema Nacional de Licencias de Conducir) no figuraban en la base de datos.

Una máquina que "desapareció"

Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación fue la desaparición de una máquina utilizada para imprimir licencias de conducir en plástico desde una oficina municipal, un detalle que refuerza la hipótesis de que el esquema contaba con acceso interno a los recursos del Estado.

Entre los elementos secuestrados durante los tres allanamientos se encontraron doce teléfonos celulares, que serán peritados para reconstruir la red de contactos y las operaciones de venta ilegal de licencias de conducir.

Los secuestros y los próximos pasos

En los tres allanamientos realizados se secuestraron doce teléfonos celulares, una tablet, un router, documentación de interés para la causa, nueve licencias nacionales de conducir y sellos aclaratorios que serían utilizados en la maniobra.

Los cuatro demorados quedaron a disposición de la fiscalía. Desde el Ministerio Público señalaron que todo lo actuado forma parte de una etapa preliminar de la investigación y que aún resta determinar el rol y el grado de responsabilidad de cada uno. Las autoridades no descartaron que existan más casos en la ciudad.