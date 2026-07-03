Atención conductores: por esta grave infracción te pueden sacar la licencia

En lo que va del año ya se registraron 400 infracciones vinculadas.

La licencia de conducir puede ser suspendida a los conductores que falsifiquen o adulteren carteles de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. Además de perder el registro de manera preventiva, los infractores se exponen a multas económicas y hasta a una denuncia penal. La medida ya comenzó a aplicarse en la Ciudad de Buenos Aires y también constituye una infracción en la provincia de Buenos Aires.

Según informaron las autoridades, en lo que va del año ya fueron detectados más de 400 carteles de estacionamiento adulterados, falsificados, vencidos o incluso emitidos a nombre de personas fallecidas. A partir de estos casos se reforzaron los controles para evitar el uso indebido de los espacios exclusivos y garantizar que permanezcan disponibles para quienes realmente los necesitan.

La licencia puede ser retenida por tiempo indeterminado.

Cuál es la multa por exhibir certificados falsos

Las sanciones contemplan multas de hasta $200.000 por exhibir certificados o credenciales de discapacidad falsos o que no cumplan con la normativa vigente. También pueden aplicarse multas de hasta $100.000 por instalar o modificar señalización vial sin autorización. Si se comprueba la falsificación de la documentación, además, puede iniciarse una causa penal contra el responsable.

Como parte del procedimiento, las autoridades retiran de inmediato la señalización irregular y el presunto infractor tiene la posibilidad de presentar un descargo antes de que avance la investigación judicial. En paralelo, se inicia el trámite para la suspensión preventiva del registro y se le pueden cobrar los costos derivados del operativo.

El símbolo va ubicado en la parte delantera del coche.

La utilización de carteles falsos para apropiarse de lugares reservados constituye una falta grave porque perjudica a las personas con discapacidad que necesitan esos espacios para garantizar su accesibilidad. Por ese motivo, las autoridades adelantaron que continuarán realizando controles y advirtieron que las sanciones serán cada vez más estrictas.