Tragedia en ruta 88: murió una mujer en un choque frontal

La tragedia ocurrió en el kilómetro 17 de la ruta 88.

Un siniestro vial fatal ocurrió este martes por la mañana sobre la ruta 88 a la altura de El Boquerón, donde una mujer perdió la vida tras el fuerte impacto.

De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales a 0223, en el hecho estuvieron involucrados un coche Renault Clio y una camioneta Ford F100 que chocaron de frente.

Luego de un desesperado llamado al 107, una dotación de bomberos de Batán y una ambulancia del Same asistieron al lugar del choque. Allí encontraron a la mujer atrapada en el vehículo por lo que debieron trabajar para extraer el cuerpo.

Si bien aún trabajan los peritos en el lugar para determinar con precisión cómo fue la mecánica del hecho, se conoce que ocurrió cerca de las 11 y que el violento impacto fue de frente.

Luego de constatar el fallecimiento de la mujer, confirmaron que el conductor de la F100 (un hombre de 50 años que transportaba animales) se encontraba lúcido y fue trasladado por personal médico para ser revisado.