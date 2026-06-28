Un joven de 21 años murió atropellado por un camión cargado con maní en una ruta nacional

Un joven de 21 años oriundo de Carnerillo, Córdoba, murió este sábado a la mañana tras ser atropellado por un camión en la Ruta Nacional 158, a la altura del kilómetro 251, en jurisdicción de esa localidad del sur provincial.

Según replicó El Doce, el hecho ocurrió alrededor de las 6 cuando el joven fue embestido por un camión Mercedes-Benz con acoplado cargado con maní, conducido por un hombre de 40 años oriundo de Mendoza. Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron el fallecimiento del peatón.

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, personal de Policía Judicial y efectivos policiales. Las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Río Cuarto, que investiga las circunstancias en que se produjo el siniestro. Por el momento no se brindaron mayores precisiones sobre la mecánica del hecho.