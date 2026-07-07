Atención conductores: esta infracción te puede costar casi 3 millones de pesos

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires volvieron a aumentar desde julio tras la actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que determina el monto de las sanciones. Con los nuevos valores, algunas infracciones graves ya pueden superar los $2,7 millones, por lo que las autoridades recordaron la importancia de respetar las normas de circulación.

Cuáles son las multas más caras en julio en la provincia de Buenos Aires

El incremento fue del 2,5% y responde a la actualización del precio de la nafta premium que se utiliza como referencia para calcular la Unidad Fija. Desde julio y hasta fines de agosto, cada UF tiene un valor de $2.271, cifra sobre la que se calculan todas las multas previstas por la legislación bonaerense.

Pasar un semáforo en rojo y no tener la VTV hecha son infracciones graves.

Entre las sanciones más elevadas aparece la negativa a realizar un test de alcoholemia, que puede costar entre $1.135.500 y $2.725.200. También figuran el exceso de velocidad, conducir sin seguro, pasar un semáforo en rojo o circular con la VTV vencida, infracciones que pueden alcanzar multas de hasta $2.271.000, según la gravedad de cada caso.

Otras faltas frecuentes, como manejar sin cinturón de seguridad o sin casco, tienen valores que van desde $227.100 hasta $1.135.500, mientras que estacionar en un lugar prohibido puede implicar sanciones de entre $113.550 y $227.100. En todos los casos, el monto definitivo depende de la cantidad de Unidades Fijas que establezca la autoridad competente.

Si circulás en la ruta y cometés una infracción grave, pueden retener la licencia.

Quienes quieran saber si registran infracciones pueden consultar el sistema oficial de la provincia ingresando con la patente o el DNI. Si existen multas pendientes, el portal muestra el detalle y el monto correspondiente, mientras que quienes no tengan deudas pueden descargar el certificado de libre deuda de manera online.