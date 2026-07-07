Brutal accidente: un camionero murió tras un impactante choque contra un puente peatonal

Un camionero murió ayer tras protagonizar un violento accidente sobre la Ruta Nacional 16, cerca de la localidad chaqueña de Puerto Tirol. El impacto contra un puente peatonal fue de tal magnitud que la estructura colapsó y cayó sobre la calzada, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

Cómo se produjo el brutal accidente

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 23, a aproximadamente un kilómetro del acceso a Puerto Tirol. Según las primeras reconstrucciones, el camión circulaba por la ruta cuando, por causas que todavía son materia de investigación, terminó impactando de lleno contra la base del puente.

El impacto derrumbó el puente.

Como consecuencia del choque, la cabina del vehículo quedó completamente destruida y el coche terminó volcado sobre la banquina. Personal policial y equipos médicos acudieron rápidamente al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Las autoridades trabajan para determinar qué provocó la pérdida de control del rodado. Entre las principales hipótesis se analiza un posible desperfecto mecánico o que el camionero se haya quedado dormido mientras conducía, aunque ninguna de las dos posibilidades fue confirmada oficialmente.

El camionero no pudo ser reanimado por los rescatistas.

Después del accidente, efectivos policiales y peritos realizaron las tareas de remoción del vehículo y evaluaron los daños ocasionados por el derrumbe del puente peatonal. La investigación continúa para esclarecer la mecánica del siniestro y establecer las causas que desencadenaron la tragedia.