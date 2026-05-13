Impresionante vuelco de un camión en ruta 2: hubo cortes y operativo de emergencia

El epectacular accidente en ruta 2 con el camión volcado junto a la cinta asfáltica. (Foto infozona.com.ar)

Un camión protagonizó un vuelco durante la madrugada de este miércoles sobre ruta 2, a la altura del kilómetro 167, en el partido de Castelli, provocando un amplio despliegue de los servicios de emergencia y demoras en el tránsito.

El siniestro ocurrió por motivos que son materia de investigación y demandó la intervención de los bomberos voluntarios de Castelli, que trabajaron en el lugar con las unidades N°2 y N°4 bajo la coordinación del jefe del cuerpo activo, comandante mayor Carlos Aranciaga.

Además participaron efectivos de la policía vial y personal médico del hospital municipal local. Según se informó, el conductor del transporte no sufrió heridas y no requirió ser derivado para recibir atención médica.

En tanto, durante las primeras horas de la mañana continuaban las tareas para remover el vehículo de gran porte. Operarios de la empresa concesionaria Aubasa llevaron adelante los trabajos sobre la traza, situación que generó reducciones de carril y cortes momentáneos en la circulación.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a los automovilistas transitar con precaución debido a la presencia de maquinaria pesada y equipos de emergencia en el sector afectado.