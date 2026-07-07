¿Cómo juega Egipto? El quinto escollo de la Scaloneta en Estados Unidos

Egipto, el escollo a superar para seguir en carrera.

Pasó Cabo Verde y llega otro equipo africano con otro tipo de características. Egipto tiene más historia y nombres de mayor peso, por lo que será una buena prueba para la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

Egipto se presenta como un equipo sumamente ordenado, reactivo y letal en transiciones ofensivas. Se sienten cómodos cediendo la iniciativa del juego para recuperar la pelota y lastimar en velocidad.

-Fase Defensiva: Bloque Medio-Bajo

Esquema reactivo: Repliegue cerrado para bloquear pasillos centrales y forzar centros desprolijos.

Disciplina: Líneas compactas que minimizan las distancias entre defensa y medio.

-Fase Ofensiva: Transición Directa

Contraataque inmediato: Transiciones verticales directas buscando la velocidad externa.

Eje de Bandas: Explotación pura de la aceleración de Salah y Marmoush.

-Fortalezas Tácticas

Efectividad alta con muy pocos toques de balón.

Templanza mental en alargues y penales.

Jerarquía individual de peso mundial con Mohamed Salah.

-Debilidades / Puntos a Explotar

Sufren ante presiones altas a sus iniciadores de juego.

Espacios libres a la espalda de laterales en ataque de contra.

Desgaste físico si se les mueve el balón de banda a banda con rapidez.

Los once de Hossam Hassan para enfrentar a Argentina: Mostafa Shobir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Marawan Attia, Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mostafa Zico; Mohamed Salah y Omar Marmoush.



