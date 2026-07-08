Desesperado pedido de textiles por el derrumbe de ventas: "Vamos a un aumento de la desocupación"

En el marco de la presentación de una nueva Semana del Pulóver Marplatense, que se desarrollará del 24 al 31 de julio, Guillermo Fassano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata brindó un preocupante horizonte que mantiene en vilo al sector, que según estimaciones, posee 1000 puestos de trabajo en el sector fabril y otros 3000 en el comercial.

Ante la consulta de 0223, Fassano afirmó que el sector textil “está pasando por una situación de caída pronunciada de las ventas”, y eso “conlleva lamentablemente a la baja de un montón de gente que trabaja con nosotros, empleados, y hemos tenido que lamentar, inclusive, algunos cierres de empresas”.

El empresario razonó que más allá de esta contracción de la demanda que es producto de la política económica, “en el sector textil especialmente nos han sindicado como uno de los sectores más ineficientes de la economía y que es necesario que se reconvierta o desaparezca. Un diagnóstico equivocado”, aseguró.

“Hay un combo explosivo”

En ese análisis, Fasano responsabilizó además de la política económica al auge del comercio online. “Hay que ser sinceros intelectualmente. Hay un cambio en el mundo sobre el sistema de comercialización. Lo de los locales no solo afecta al comercio de la indumentaria, sino a muchos sectores. Hay un cambio; un cambio importante. Hay una apertura de la economía, hay un sistema de plataformas que venden directamente a tu casa. Hay que adaptarse a eso”, admitió.

Y remarcó: “Eso, sumado a esta política de ajuste, que tiene como principal objetivo hacer bajar los precios a través de la caída abrupta de la demanda, es un combo explosivo”.

Desde la Cámara Textil proponen nuevas leyes que favorezcan al sector. Foto: 0223.

“Estamos tratando de convencerlos de que tienen errores en la concepción, y se lo estamos demostrando. Ya presentamos desde la Cámara Textil y el Movimiento Nacional PYME una nueva Ley Integral PYME, que nosotros estamos convencidos, puede significar una mayor eficiencia en el trabajo. Este Gobierno no es muy receptivo a esos cambios, por no decir nada receptivo. Pero hay que seguir insistiendo porque, de lo contrario, vamos a un aumento de la desocupación. Ese es un camino claro y concreto. Puede ser que al Gobierno no le importe, pero a nosotros los ciudadanos, sí”, alertó.