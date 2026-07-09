El día más patrio: el 9 de Julio también celebra a Mercedes Sosa, su historia y una reedición junto a Charly García

Nació el 9 de julio de 1935 en Tucumán y se convirtió en una de las voces más representativas de la música argentina

El 9 de julio conmemora dos grandes acontecimientos de la Argentina. Como principal y más reconocida celebración, el Día de la Independencia, donde miles de ciudadanos reivindican el valor de la soberanía y las costumbres patrias. No parece una casualidad que justamente ese día haya nacido una de las mayores exponentes del país: Mercedes Sosa.



La cantante tucumana dejó un legado que trascendió generaciones y la convirtió en una de las figuras más queridas de la cultura nacional.

Haydée Mercedes Sosa fue una de las voces más aclamadas de la Argentina en el último tiempo, no solo por sus canciones, como "Zamba para Olvidar", sino por sus significativas interpretaciones, entre ellas "Gracias a la vida", de Violeta Parra. Nacida en la provincia de Tucumán el 9 de julio de 1935, se aseguró de transmitir los valores patrios y mantener vivas las raíces folklóricas.

En este día, artistas y admiradores recuerdan a la cantautora como un símbolo de resistencia y una de las grandes referentes de la cultura argentina. Su camino en la música comenzó a los 15 años, cuando interpretó el Himno Nacional Argentino frente a su colegio. La cantora, como ella misma se definía, incursionó en el rock, el tango y el folklore, consolidándose como una de las voces más influyentes del continente y siendo reconocida como la Voz de Latinoamérica.

La cantante y Charly García trabajaron juntos en Alta Fidelidad, un disco que fusionó el folklore y el rock argentino. Fuente Telam

En este marco, este 9 de julio sale a la venta una nueva edición de "Alta Fidelidad", el álbum que Mercedes Sosa grabó junto a Charly García. El disco, compuesto por 12 canciones y grabado en 1997, fue lanzado originalmente en formato CD. Ahora, a través del sello Universal, llega por primera vez en vinilo, en una edición especial que coincide con esta fecha tan significativa.

Tapa del vinilo de "Alta Fidelidad"

El disco llegó para romper todos los esquemas en los '90, no solo por la unión entre dos grandes artistas nacionales, sino por la fusión entre el folklore y el rock. Creado entre Buenos Aires, Madrid y Nueva York, esta edición propone volver a escuchar las grandes voces en un formato más cálido y original, que recorre distintas etapas de Charly con los arreglos únicos de la "Negra" Sosa.