El día más patrio: el 9 de Julio también celebra a Mercedes Sosa, su historia y una reedición junto a Charly García
La conmemoración del nacimiento de una de las voces más relevantes de Argentina coincide con el Día de la Independencia. En ese marco, también se da el lanzamiento de una edición en vinilo del álbum que compartió junto a Charly García.
El 9 de julio conmemora dos grandes acontecimientos de la Argentina. Como principal y más reconocida celebración, el Día de la Independencia, donde miles de ciudadanos reivindican el valor de la soberanía y las costumbres patrias. No parece una casualidad que justamente ese día haya nacido una de las mayores exponentes del país: Mercedes Sosa.
Haydée Mercedes Sosa fue una de las voces más aclamadas de la Argentina en el último tiempo, no solo por sus canciones, como "Zamba para Olvidar", sino por sus significativas interpretaciones, entre ellas "Gracias a la vida", de Violeta Parra. Nacida en la provincia de Tucumán el 9 de julio de 1935, se aseguró de transmitir los valores patrios y mantener vivas las raíces folklóricas.
En este día, artistas y admiradores recuerdan a la cantautora como un símbolo de resistencia y una de las grandes referentes de la cultura argentina. Su camino en la música comenzó a los 15 años, cuando interpretó el Himno Nacional Argentino frente a su colegio. La cantora, como ella misma se definía, incursionó en el rock, el tango y el folklore, consolidándose como una de las voces más influyentes del continente y siendo reconocida como la Voz de Latinoamérica.
En este marco, este 9 de julio sale a la venta una nueva edición de "Alta Fidelidad", el álbum que Mercedes Sosa grabó junto a Charly García. El disco, compuesto por 12 canciones y grabado en 1997, fue lanzado originalmente en formato CD. Ahora, a través del sello Universal, llega por primera vez en vinilo, en una edición especial que coincide con esta fecha tan significativa.
El disco llegó para romper todos los esquemas en los '90, no solo por la unión entre dos grandes artistas nacionales, sino por la fusión entre el folklore y el rock. Creado entre Buenos Aires, Madrid y Nueva York, esta edición propone volver a escuchar las grandes voces en un formato más cálido y original, que recorre distintas etapas de Charly con los arreglos únicos de la "Negra" Sosa.
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