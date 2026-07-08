La médium Noelia Pace presenta Sesión abierta en Mar del Plata

La reconocida médium Noelia Pace llegará a Mar del Plata para presentar su libro Sesión abierta. Las almas conectan, el espíritu sana, una obra en la que invita a reflexionar sobre la muerte, el duelo y la continuidad del vínculo con los seres queridos.

La presentación se realizará el sábado 11 de julio, a las 15.30, en el Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, en el espacio Microcine. La actividad será con entrada libre y gratuita, por orden de llegada, con cupos limitados.

En este libro, Pace propone una mirada diferente sobre uno de los temas que más interrogantes despierta en las personas. A partir de su experiencia como médium, busca responder preguntas como qué sucede con quienes fallecen, si es posible mantener un contacto con ellos y si la muerte representa realmente un final o el comienzo de una nueva etapa.

"Hay preguntas que no siempre encuentran respuesta. Pero cuando nos animamos a abrirnos a ellas, algo dentro nuestro empieza a transformarse", expresa la autora al presentar la obra.

Asimismo, explica que escribió Sesión abierta "para compartir una mirada diferente sobre la muerte: como un camino para comprender el vínculo eterno con quienes amamos, encontrar alivio en el proceso del duelo y descubrir que el amor trasciende los límites de este plano".

De cara al encuentro con los lectores, Pace manifestó: "Me va a dar mucha alegría compartir este encuentro con ustedes, conversar sobre este camino y presentarles una obra que escribí desde la experiencia, la escucha y el profundo deseo de acompañar a quienes buscan comprender y sanar".

La jornada será una oportunidad para conocer de cerca el proceso de creación del libro, dialogar con la autora y profundizar en los temas que aborda una obra que busca ofrecer contención y nuevas perspectivas a quienes atraviesan el duelo o se preguntan por el significado de la trascendencia.