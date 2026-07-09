Mar del Plata espera un finde XL flojo y apuesta al repunte en las vacaciones de invierno

Las expectativas del sector turístico sobre el próximo fin de semana largo en Mar del Plata resultan más cautas que en otros años. La proximidad de las vacaciones de invierno, las condiciones climáticas desfavorables, la tendencia a decidir sobre la marcha y la coincidencia con el partido de la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, parecen inciden en un movimiento menor al del mismo período, pero del 2025.

Así lo explicó Verónica Berasueta, la vicepresidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata en diálogo con Extra FM 102.1 tras participar en una reunión del directorio del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y representantes de distintos sectores de la actividad. "Los números no son muy optimistas", reconoció. Sin embargo, destacó que la ciudad "siempre va a tener gente, aunque este año confluyen varios factores que hacen que no sea un fin de semana súper exitoso".

El repunte se espera en las vacaciones de invierno

Según Berasueta, la tendencia cambia de cara a las vacaciones de invierno. Las consultas comenzaron poco después de Semana Santa y muchas familias ya confirmaron estadías, especialmente quienes regresan todos los años al mismo alojamiento: "En invierno tenemos turistas que se quedan una semana o incluso dos. Ahora estamos viendo reservas de cuatro o cinco días, pero ya hay movimiento y seguramente en los próximos días muchas inmobiliarias estarán difundiendo promociones".

También destacó que la desaceleración de la inflación ayudó al fijar las tarifas. "Hoy se puede tomar una reserva con tranquilidad y mantener los precios acordados", indicó Berasueta.

Uno de los rasgos distintivos del invierno en Mar del Plata es que baja la oferta de alquileres temporarios, ya que una gran cantidad de departamentos quedan ocupados por estudiantes durante el ciclo lectivo. "Las propiedades se alquilan de manera permanente una vez terminada la temporada estival, por eso la oferta para turismo es mucho menor", explicó Berasueta e indicó que los sectores con mayor disponibilidad continúan siendo el centro, La Perla y Playa Grande.

Por otro lado, la vicepresidenta del Colegio de Martilleros llamó a extremar los cuidados ya que "lamentablemente las estafas por internet y los depósitos a cuentas de inmobiliarias que no existen están a la orden del día". Recomendó siempre verificar que las reservas se realicen a través de profesionales matriculados y subrayó que eso puede consultarse en el padrón oficial del Colegio.

Para finalizar, la vicepresidenta destacó el crecimiento del "turismo inversor", impulsado por las y los visitantes que llegan a la ciudad con la intención de conocer propiedades y concretar compras. "Muchas personas miran las propiedades por internet, pero después vienen un fin de semana para recorrerlas. En muchos casos las reservas o incluso las ventas se concretan durante esa visita", comentó.

En esta línea, indicó que el mayor dinamismo se encuentra en zonas como Chauvin, y en Chapadmalal y Alfar. "Siempre decimos que turismo y construcción van de la mano. Lo que ha crecido la construcción en Chapadmalal y en toda la zona sur es muy importante. Fue uno de los lugares más elegidos por el público joven y eso impulsó la construcción de hostels, cabañas y nuevos emprendimientos", concluyó.