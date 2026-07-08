El jueves aguanta, pero se vienen las lluvias: cómo estará el tiempo este finde largo en Mar del Plata

Para el sábado también se esperan ráfagas de hasta 50 km/h.

Luego de un sorpresiva jornada en la que el frío se disipó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un jueves sin temperaturas bajo cero y adelantó un fin de semana largo con precipitaciones en Mar del Plata.

En principio, se espera una agradable noche de miércoles, en la que el termómetro marcará 12°, el cielo se mantendrá nublado y el viento soplará a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) desde el oeste.

Las precipitaciones comenzarían en la tarde del viernes en Mar del Plata.

En tanto al jueves, el organismo anunció una máxima de 12° y una mínima de 5°, acompañadas por un día gris mayormente nublado y viento que en la mañana correrá del sudeste y luego desde el este, aunque no será intenso (13-22 km/h).

No obstante, las malas noticias del SMN llegan el viernes y sábado, cuando se prevén lluvias aisladas y temperaturas que rondarán los 12° en ambas jornadas.

Además, para el sábado también proyectan ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del norte, que se extenderán hasta el domingo, pero en esa ocasión serán del sector sur.