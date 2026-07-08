El jueves aguanta, pero se vienen las lluvias: cómo estará el tiempo este finde largo en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) trae malas noticias para este fin de semana extra largo en la ciudad. Cuándo llueve.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de un sorpresiva jornada en la que el frío se disipó, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un jueves sin temperaturas bajo cero y adelantó un fin de semana largo con precipitaciones en Mar del Plata.
En principio, se espera una agradable noche de miércoles, en la que el termómetro marcará 12°, el cielo se mantendrá nublado y el viento soplará a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) desde el oeste.
En tanto al jueves, el organismo anunció una máxima de 12° y una mínima de 5°, acompañadas por un día gris mayormente nublado y viento que en la mañana correrá del sudeste y luego desde el este, aunque no será intenso (13-22 km/h).
No obstante, las malas noticias del SMN llegan el viernes y sábado, cuando se prevén lluvias aisladas y temperaturas que rondarán los 12° en ambas jornadas.
Además, para el sábado también proyectan ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del norte, que se extenderán hasta el domingo, pero en esa ocasión serán del sector sur.
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