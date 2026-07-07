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Mundial 2026

Ahora, más tranquilos, siéntense y disfruten el resumen de un triunfo histórico de un equipo histórico

Dejaron a Argentina con vida y el campeón te gana. Mirá cómo fue el partido que quedará grabado en la historia de todos los argentinos.

Un triunfo inolvidable, para un equipo inolvidable.

7 de Julio de 2026 15:44

Por Redacción 0223

PARA 0223

El resumen del partido para que puedas ver más tranquilo lo que pasó, cómo se jugó, cómo se vivió, tan cambiante, tan único, tan inolvidable. 16' de lo mejor e un partido que va a quedar en la memoria de todos.

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