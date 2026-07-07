Ahora, más tranquilos, siéntense y disfruten el resumen de un triunfo histórico de un equipo histórico
Dejaron a Argentina con vida y el campeón te gana. Mirá cómo fue el partido que quedará grabado en la historia de todos los argentinos.
7 de Julio de 2026 15:44
Por Redacción 0223
PARA 0223
El resumen del partido para que puedas ver más tranquilo lo que pasó, cómo se jugó, cómo se vivió, tan cambiante, tan único, tan inolvidable. 16' de lo mejor e un partido que va a quedar en la memoria de todos.
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