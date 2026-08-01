Identificaron al marplatense que murió en un accidente en Ruta 2

El camión del accidente entrando a una estación de servicios. Foto 0221

El hecho ocurrió el sábado por la madrugada en el kilómetro 51 de la Ruta 2, zona oeste de la Plata. Donde un marplatense de 42 falleció tras impactar con un camión con acoplado. Otro joven de 21 años sufrió heridas graves, que terminaron con la amputación de un brazo y sigue con pronóstico reservado.





Las causas del accidente aun son materia de investigación. Fuente Diario El Dia

muerte de un marplatense

Citroën C3 Aircross,

Chevrolet 14.000 con acoplado

salga despistado y vuelque sobre la calzada.

La destrucción total del Citroen donde viajaba el marplatense. Foto 0221

Lucas Eduardo Yancovich, el marplatense de 42 años, ya se encontraba sin vida.

Santiago Esteban Márquez

Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero

pericias correspondientes

alcoholemia

realizan las autopsias

Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de La Plata.

Las causas del choque aún son materia de investigación, pero hasta el momento lo que se pudo reconstruir es que el desenlace fatal que terminó con laocurrió cuando unen el que manejaba junto a otras tres personas, impactó contra la parte trasera de un camión, haciendo que el vehículo de menor porteAl momento al que llegaron autoridades policiales y médicos a la escena,Mientras que el joven de 21 años, ,con domicilio en Morón, fue trasladado de urgencia al. Las otras dos personas y el conductor del camión, resultaron ilesas.Las autoridades competentes se encuentran realizando lasque logren determinar las causas del hecho, también se tomaron pruebas deal conductor del acoplado y secorrespondientes al cuerpo de Yancovich. La causa fue caratulada como homicidio culposo y lesiones culposas y quedó a cargo de la