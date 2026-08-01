Identificaron al marplatense que murió en un accidente en Ruta 2
Tenia 42 años y un murió durante la madrugada del sábado cuando choco contra un camión con acoplado.
1 de Agosto de 2026 12:59
Por Redacción 0223
PARA 0223
El hecho ocurrió el sábado por la madrugada en el kilómetro 51 de la Ruta 2, zona oeste de la Plata. Donde un marplatense de 42 falleció tras impactar con un camión con acoplado. Otro joven de 21 años sufrió heridas graves, que terminaron con la amputación de un brazo y sigue con pronóstico reservado.
Las causas del accidente aun son materia de investigación. Fuente Diario El Dia
Las causas del choque aún son materia de investigación, pero hasta el momento lo que se pudo reconstruir es que el desenlace fatal que terminó con la muerte de un marplatense ocurrió cuando un Citroën C3 Aircross, en el que manejaba junto a otras tres personas, impactó contra la parte trasera de un camión Chevrolet 14.000 con acoplado, haciendo que el vehículo de menor porte salga despistado y vuelque sobre la calzada.
La destrucción total del Citroen donde viajaba el marplatense. Foto 0221
Al momento al que llegaron autoridades policiales y médicos a la escena, Lucas Eduardo Yancovich, el marplatense de 42 años, ya se encontraba sin vida. Mientras que el joven de 21 años, , Santiago Esteban Márquez con domicilio en Morón, fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Las otras dos personas y el conductor del camión, resultaron ilesas.
Las autoridades competentes se encuentran realizando las pericias correspondientes que logren determinar las causas del hecho, también se tomaron pruebas de alcoholemia al conductor del acoplado y se realizan las autopsias correspondientes al cuerpo de Yancovich. La causa fue caratulada como homicidio culposo y lesiones culposas y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 de La Plata.
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